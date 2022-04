Chemieconcern BASF stopt activiteiten in Rusland en Belarus

Het Duitse chemieconcern BASF stopt met zijn bestaande activiteiten in Rusland en Belarus vanwege de oorlog in Oekraïne. Het concern gaat daarmee een stap verder dan het besluit in maart om alle nieuwe investeringen in de twee landen op te schorten.

BASF, dat meer dan 9000 chemische grondstoffen en halffabricaten produceert en verkoopt, verwacht in juli zijn activiteiten in Rusland en Belarus te hebben beëindigd. Het bedrijf zet zijn activiteiten die de voedselproductie in beide landen ondersteunen wel voort. Dit doet BASF omdat de oorlog “een wereldwijde voedselcrisis dreigt te ontketenen”.