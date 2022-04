Clouddienst steeds belangrijker voor Microsoft

Softwareconcern Microsoft is in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar opnieuw verder gegroeid met zijn cloudtak. De afgelopen jaren versnelde de groei onder meer als gevolg van de coronacrisis, waardoor meer bedrijven thuiswerken mogelijk gingen maken. De clouddivisie is inmiddels het grootste onderdeel van Microsoft en goed voor zo’n 40 procent van de omzet en winst van de Windows-maker.

Topman Satya Nadella verwacht dat digitale technologie steeds belangrijker wordt en ziet daarom de cloudtak in belang toenemen. Eerder dinsdag meldde de Amerikaanse zakensite The Information al dat Microsoft 200 miljoen dollar uittrekt om zijn clouddiensten aan de man te brengen bij bedrijven die tot nu de overstap nog niet gemaakt hebben. Daar ziet het bedrijf nog grote kansen in.

De totale omzet in het kwartaal kwam uit op 49,4 miljard dollar, omgerekend zo’n 46,4 miljard euro. Dat is 18 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst bedroeg 16,7 miljard dollar, een toename van 19 procent op jaarbasis.