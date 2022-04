DSM sluit verkoopdeal voor methaanmiddel koeien in VS

DSM gaat zijn middel om koeien minder methaan uit te laten stoten via een deal ook in de Verenigde Staten verkopen. Het speciaalchemieconcern heeft daarvoor een strategische samenwerking gesloten met het Amerikaanse bedrijf Elanco Animal Health.

Door de deal krijgt Elanco de exclusieve licentierechten voor de ontwikkeling, productie en verkoop van Bovaer in de Verenigde Staten. Bovaer is een door DSM ontwikkeld voedingssupplement. Met het middel kan volgens DSM de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent worden verminderd.

DSM wil via de samenwerking met Elanco een bijdrage leveren aan de doelstelling van de Verenigde Staten om de uitstoot van methaan in 2030 met 30 procent terug te dringen. Methaan is een gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect. De methaanreductie door het voeren van een miljoen koeien met Bovaer staat volgens DSM gelijk aan het planten van 45 miljoen bomen of het verwijderen van 300.000 auto’s van de weg.

DSM ontvangt royalties van Elanco op de verkopen van Bovaer in de VS, inclusief een vooruitbetaling van enkele miljoenen dollars. Bovaer zal naar verwachting een omzetpotentieel hebben voor Elanco van circa 200 miljoen dollar in de VS.

Ook krijgt DSM een deel van de productlevering van Elanco ter ondersteuning van de leveringen in markten buiten de VS. De samenwerking zal daarbij de wereldwijde productiecapaciteit van Bovaer bijna verdubbelen. Het middel is al beschikbaar in Europa, Braziliƫ, Chili en Australiƫ.