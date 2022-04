DSM stijgt op Damrak na deal over supplement voor koeien

DSM stond woensdag bij de grootste stijgers in een vrijwel vlakke AEX-index op de Amsterdamse beurs, waar ondanks Koningsdag gewoon wordt gehandeld. Het speciaalchemieconcern dat zich toelegt op voedselingrediƫnten en supplementen profiteerde van een strategische samenwerking met het Amerikaanse Elanco. Die voormalige divisie van farmaciebedrijf Eli Lilly gaat het middel Bovaer van DSM in de Verenigde Staten produceren en verkopen.

DSM steeg 1,9 procent door de deal met de op een na grootste maker van diergeneesmiddelen ter wereld. Bovaer is een door DSM ontwikkeld voedingssupplement dat ervoor zorgt dat koeien minder methaan produceren bij het verteren van voedsel. De hoeveelheid methaan die melkkoeien uitstoten kan door het middel met gemiddeld 30 procent omlaag.

Staalbedrijf ArcelorMittal was met een plus van 2,2 procent de grootste stijger in de AEX. ING verloor 3,1 procent en sloot de rij. Dat aandeel noteerde echter ex dividend, wat inhoudt dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. De aandelenkoers zakt dan doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

Waar elders in Europa nog wel de nodige bedrijven met resultaten kwamen, was het in Amsterdam rustig. Handelaren verwerkten de stevige koersverliezen op Wall Street en de Russische beslissing om Polen en Bulgarije geen gas meer te leveren. Dat wordt gezien als een stevige escalatie door Moskou.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,1 procent hoger op 696,38 punten. De MidKap steeg 0,7 procent tot 1039,66 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs maakten de vroege verliezen ook goed en stegen tot 0,7 procent.

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, boekte daarentegen meer winst dan verwacht, maar werd ruim 6 procent lager gezet in Frankfurt. De bank heeft zijn Russische kredietportefeuille afgelopen kwartaal verder afgebouwd.

Mercedes-Benz steeg 3,5 procent dankzij sterke resultaten van het Duitse autoconcern. Sportmerk Puma verloor 0,3 procent ondanks een forse stijging van de omzet en winst.

De euro was 1,0612 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder. De Europese munt stond eerder op 1,0588 dollar en dat was het laagste niveau in vijf jaar.

Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 102,06 dollar. Brentolie werd ook 0,4 procent duurder op 105,39 dollar per vat. Een megawattuur gas was in Amsterdam 107,71 euro waard, een toename van 4,4 procent. Aan het begin van de handelsdag piekte de prijs door het gedeeltelijk dichtdraaien van de gaskraan door Rusland op 125 euro per megawattuur.