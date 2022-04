Facebook-moeder Meta stelt beleggers gerust met miljardenwinst

Facebook-moeder Meta Platforms heeft het eerste kwartaal van het jaar afgesloten met een winst van 7,5 miljard dollar. Dat resultaat was beter dan waar kenners in doorsnee rekening mee hadden gehouden. Ook beleggers lijken gerustgesteld. Het aandeel won in de zogeheten nabeurshandel zo’n 9 procent.

Facebook wist in de voorbije maanden het aantal maandelijkse gebruikers met 3 procent op te voeren. In totaal telt het platform dik 2,9 miljard gebruikers. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg met 4 procent tot bijna 2 miljard mensen. De omzet van Meta steeg op jaarbasis met 7 procent tot 27,9 miljard dollar. De kosten liepen daarnaast met een derde op tot 19,4 miljard dollar, mede door de hoge inflatie.

De totale uitgaven dit jaar zullen evenwel iets lager uitvallen in vergelijking met de eerdere raming. Meta rekent nu op maximaal 92 miljard dollar, waar dat eerder op zijn hoogst 95 miljard dollar was.

Facebook joeg bij de vorige handelsupdate beleggers schrik aan omdat het voor het eerst sinds het bestaan minder gebruikers aan zich wist te binden. Ook de groeivooruitzichten vielen tegen waarop het bedrijf een kwart van zijn beurswaarde kwijtraakte.

In een toelichting op de cijfers nu zei Meta-topman Mark Zuckerburg dat weer meer mensen de diensten van Meta gebruiken dan ooit tevoren. “Ik ben trots op de manier waarop onze producten mensen over de hele wereld van dienst te zijn.”

Ook ging Meta nog in op de ontwikkelingen rond de trans-Atlantische gegevensoverdracht en de mogelijke gevolgen daarvan op de Europese activiteiten. Volgens Meta wordt gewerkt aan een politiek akkoord. Het bedrijf waarschuwde eerder dat het stopzetten van de gegevensoverdracht een verwoestende impact kan hebben op het bedrijf. De onderneming is afhankelijk van de verwerking van gebruikersgegevens om gerichte onlineadvertenties aan te kunnen bieden.