Ford houdt winst op peil door hogere prijzen voor auto’s

Autoproducent Ford heeft het eerste kwartaal van het jaar een iets hogere winst behaald dan waar kenners in doorsnee vanuit gingen. De Amerikaanse onderneming verkocht zijn auto’s tegen hogere prijzen. Daarmee compenseerde het bedrijf de problemen en extra kosten in de leveringsketens die juist weer aan de winst raakten.

De tekorten aan onderdelen zoals chips en andere verstoringen zitten de productie van auto’s in de weg. Maar vanwege de grote vraag naar auto’s, en met name de nieuwe modellen, wist Ford deze tegen hogere prijzen te vermarkten. De aangepaste winst voor Ford kwam uit op 2,3 miljard dollar, waar in doorsnee nog geen 2 miljard dollar werd gerekend.

Door de problemen in de logistiek kan Ford de grote vraag naar nieuwe auto’s bij klanten niet bijhouden. Evengoed tornde het bedrijf niet aan zijn verwachtingen dit jaar. Daarbij zal de winst voor rente en belastingen tot wel een kwart hoger kunnen uitvallen.

De cijferupdate van Ford volgt een dag na de introductie van de elektrische F-150. De lancering van deze auto is voor Ford een hoogtepunt. De automaker kondigde eerder aan 50 miljard dollar te zullen steken in de ontwikkeling van elektrisch rijden. Volgens topman Jim Farley moet het 118-jarige bedrijf in staat zijn om Tesla op de markt voor elektrisch rijden uit te kunnen dagen.