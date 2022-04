Microsoft bij uitblinkers op Wall Street, Boeing hard omlaag

Techconcern Microsoft stond woensdag bij de uitblinkers op Wall Street, waar het sentiment over het algemeen positief was. Het bedrijf kwam met beter dan verwachte cijfers over het eerste kwartaal van het jaar en werd daar door beleggers voor beloond. Het tegenovergestelde gold voor Boeing. De vliegtuigbouwer maakte onder andere bekend de productie van de 777X te pauzeren tot volgend jaar.

Microsoft won bijna 5 procent. Het softwareconcern is in het afgelopen kwartaal opnieuw gegroeid met zijn cloudtak. De afgelopen jaren versnelde de groei, mede door de coronacrisis waardoor meer bedrijven thuiswerken mogelijk gingen maken. De clouddivisie is inmiddels het grootste onderdeel van Microsoft en goed voor zo’n 40 procent van de omzet en winst van de Windows-maker.

Boeing verloor op zijn beurt 7,5 procent. Kostenoverschrijdingen bij de vloot presidentiële vliegtuigen, maar ook bij andere contracten met vaste prijzen, zorgden voor een boekhoudkundig verlies van 1,3 miljard dollar op de defensieactiviteiten.

Google-moeder Alphabet stond ook bij de zakkers. Het techconcern merkte vooral dat bedrijven in Europa na de Russische invasie in Oekraïne terughoudender zijn geworden als het gaat om uitgaven aan advertenties. Het aandeel verloor krap 4 procent. De handelsupdate van creditcardmaatschappij Visa (plus 6,5 procent) viel wel goed. In het kielzog profiteerde ook sectorgenoot Mastercard dat later deze week de boeken opent. Het fonds won dik 5 procent.

Spotify zakte meer dan 12 procent, ondanks dat de muziekstreamingdienst in het eerste kwartaal meer gebruikers trok. Vooral de winstmarges zijn voor beleggers een punt van zorg. Verder leven er zorgen over de podcastinvesteringen van het bedrijf.

De Dow-Jonesindex sloot de sessie 0,2 procent hoger op 33.301,93 punten. De brede S&P 500 steeg ook 0,2 procent tot 4183,96 punten. Techgraadmeter Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 12.488,93 punten, na de koersval van 4 procent een dag eerder.

De aandacht van beleggers ging ook uit naar de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft de gaskraan naar Polen en Bulgarije dichtgedraaid omdat de landen weigeren af te rekenen in roebels. Moskou slaat daarmee terug voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

De euro was 1,0557 dollar waard, tegen 1,0551 dollar bij het slot in Europa. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent meer op 102,05 dollar. Brentolie werd 0,4 procent duurder op 105,34 dollar per vat.