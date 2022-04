Polen bevestigt dat er geen Russisch gas meer binnenkomt

Het Poolse staatsgasbedrijf PGNiG bevestigt dat het Russische Gazprom volledig is gestopt met het leveren van gas ondanks een eerder afgesloten contract. De Russen maakten eerder bekend de gasleveringen naar Polen en Bulgarije stop te zetten omdat de landen weigeren af te rekenen in roebels.

Polen en Bulgarije meldden dinsdag al dat de Russen dreigden de gaskraan dicht te draaien, wat Gazprom een dag later bevestigde. De Poolse regering stelde de bevolking toen gerust dat de gasreserves voldoende zijn gevuld om voorlopig nog mee vooruit te kunnen. Volgens premier Mateusz Morawiecki zijn de gasopslagen in het land voor 76 procent gevuld. Daarnaast doet het land er alles aan om gas uit andere landen te krijgen. PGNiG zegt dat de levering van de brandstof naar zijn klanten gewoon doorgaat.

Polen is voor een groot deel afhankelijk van Russisch gas. Het zogeheten Yamal-contract met Gazprom is goed voor de import van 10,2 miljard kubieke meter aardgas per jaar. Dat is ongeveer de helft van al het gas dat Polen verbruikt.

Rusland eist dat “onvriendelijke landen” die de inval in Oekraïne veroordelen, gas in roebels afrekenen, maar Europese klanten weigeren dat. De eis zou tegen eerdere afspraken in leveringscontracten ingaan. Met de eis hoopt Rusland onder andere de waarde van de eigen munt hoog te houden. De roebel daalde na het begin van de inval in Oekraïne sterk in waarde door alle sancties die westerse landen instelden tegen Rusland, maar herstelde vervolgens.

Gazprom zegt geen gas meer te leveren zolang Polen en Bulgarije niet in roebels betalen. Het concern dreigde ook de toevoer van gas via die landen naar andere bestemmingen te verminderen als Polen en Bulgarije gas aftappen.

Vanuit Moskou klinkt de roep om meer landen van het Russische gas af te sluiten. Parlementsvoorzitter Vjatsjeslav Volodin noemde de stap van Gazprom juist en betoogde dat andere “onvriendelijke landen” dezelfde behandeling verdienen als Polen en Bulgarije.