Robotmaker Fanuc daalt op lagere Japanse beurs

Fanuc behoorde woensdag tot de sterkste dalers op de aandelenbeurs in Tokio. De Japanse robotmaker kwam met tegenvallende resultaten. De stemming op de Japanse markt was eveneens negatief. Beleggers verwerkten de forse koersval van de Amerikaanse techgraadmeter Nasdaq, die dinsdag 4 procent lager sloot. Tegenvallende resultaten van Google-moederbedrijf Alphabet, die na de slotbel op Wall Street, naar buiten kwamen, zorgden eveneens voor koersdruk.

Beleggers bleven daarnaast bezorgd over de forse renteverhogingen die de Amerikaanse centrale bank in de komende tijd zal doorvoeren om de hoge inflatie te bestrijden en de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne. Het besluit van Rusland om de levering van aardgas naar Polen en Bulgarije stop te zetten zorgde eveneens voor terughoudendheid.

De toonaangevende Nikkei in Tokio eindigde 1,2 procent in de min op 26.386,63 punten. De Japanse yen ging verder omlaag ten opzichte van de Amerikaanse dollar door het vooruitzicht van hogere rentetarieven in de Verenigde Staten. Daarnaast werd uitgekeken naar het rentebesluit van de Bank of Japan, dat donderdag op het programma staat. Fanuc verloor 5 procent. Techinvesteerder SoftBank daalde 0,4 procent.

De andere Aziatische beurzen lieten een gemengd beeld zien. De Kospi in Seoul verloor 1,2 procent. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix verloor ruim 2 procent na tegenvallende kwartaalresultaten. Ook accufabrikant LG Energy Solution (min 2,5 procent) werd lager gezet na publicatie van de kwartaalcijfers. De All Ordinaries in Sydney daalde 0,9 procent en in Hongkong noteerde de Hang Seng-index tussentijds 0,5 procent in de plus.

De beurs in Shanghai ging vooruit na de recente zware verliesbeurten en klom 2 procent. De oproep van de Chinese president Xi Jinping om fors te investeren in infrastructuur om de economie die wordt getroffen door de strenge coronamaatregelen te stimuleren, bood enige steun aan de aandelenhandel. Dinsdag beloofde de Chinese centrale bank al om meer te doen om de economische impact van de lockdowns te verzachten.