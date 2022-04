Sportmerk Puma profiteert van grote vraag

Het Duitse sportmerk Puma heeft in het eerste kwartaal goede zaken gedaan met de verkoop van zijn sneakers, kleding en andere artikelen. De omzet ging met bijna 20 procent omhoog tot 1,9 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder.

De brutowinst nam met 27 procent toe tot 196 miljoen euro. Puma, sponsor van onder meer Formule 1-kampioen Max Verstappen, spreekt van een sterke start van het nieuwe jaar, ondanks de tegenwind van de verstoringen in de toeleveringsketens, de oorlog in Oekraïne en de coronalockdowns in China. Het bedrijf houdt vast aan zijn verwachtingen voor heel 2022, waarbij onder meer wordt gerekend op een omzetgroei van minstens 10 procent en een brutowinst tussen de 600 miljoen en 700 miljoen euro.

Vanwege de oorlog in Oekraïne heeft Puma zijn winkels in Rusland gesloten en is het bedrijf gestopt met leveringen aan het land.