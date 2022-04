Studie: Chinese investeringen in Europa over hoogtepunt heen

De investeringen van Chinese bedrijven in Europa zijn over het hoogtepunt heen. Dat zeggen onderzoekers. Vorig jaar werd voor een bedrag van 10,6 miljard euro geïnvesteerd door China in Europese bedrijven, het laagste niveau sinds 2013.

Het onderzoek komt van het Amerikaanse bureau Rhodium Group en het Duitse Mercator Institute for China Studies. De Chinese investeringen in Europa piekten in 2016 met een bedrag van meer dan 35 miljard euro. Duitsland krijgt doorgaans de meeste Chinese investeringen, gevolgd door Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.

De daling hangt waarschijnlijk samen met de strengere regels voor buitenlandse kapitaalstromen van de Chinese overheid. Ook zijn er in Europa meer obstakels opgeworpen tegen Chinese investeringen om zo te voorkomen dat gevoelige informatie en technologie in Chinese handen vallen.

Ook zijn er minder vaak grote overnames van Europese bedrijven door Chinese ondernemingen. Chinese bedrijven kiezen vaker voor het bouwen van eigen fabrieken in Europa, aldus de onderzoekers.