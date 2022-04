Techinvesteerder Prosus bovenaan in lagere AEX

Techinvesteerder Prosus stond woensdag bovenaan op de Amsterdamse beurs, waar op Koningsdag gewoon wordt gehandeld. Op het Damrak was het vrij rustig aan het cijferfront, maar elders in Europa kwamen grote bedrijven als Deutsche Bank, Credit Suisse, STMicroelectronics en Mercedes-Benz met resultaten.

Beleggers verwerkten daarnaast de forse koersverliezen op Wall Street, waar de techgraadmeter Nasdaq dinsdag 4 procent kwijtraakte. Ook gaat de aandacht uit naar het besluit van Rusland om de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht te draaien. Rusland slaat daarmee terug voor de westerse sancties naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,9 procent lager op 689,37 punten. ING zakte 4,6 procent, maar dat aandeel noteerde ex dividend. Dat betekent dat een aandeel geen recht meer geeft op het dividend over de voorafgaande periode. De aandelenkoers zakt dan doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend. De MidKap daalde 0,3 procent tot 1029,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs zakten tot 1,2 procent.

Naast Prosus (plus 2,1 procent) stond DSM in de kopgroep met een winst van 0,4 procent. Het speciaalchemieconcern heeft een strategische samenwerking gesloten met het Amerikaanse Elanco. Door de samenwerking verkrijgt Elanco de exclusieve licentierechten voor de ontwikkeling, productie en verkoop van Bovaer in de VS. Bovaer is een door DSM ontwikkeld voedingssupplement voor koeien. Met het middel kan volgens DSM de methaanuitstoot van koeien met gemiddeld 30 procent worden verminderd.

In Zürich daalde Credit Suisse 1 procent. De Zwitserse bank leed een verlies in het eerste kwartaal en maakte een wisseling in het bestuur bekend. Zo wordt onder meer financieel topman David Mathers vervangen door Francesca McDonagh, de huidige baas van de activiteiten van de bank in Europa, het Midden-Oosten en Afrika.

Deutsche Bank, de grootste bank van Duitsland, boekte daarentegen meer winst dan verwacht, maar werd ruim 4 procent lager gezet in Frankfurt. De bank heeft zijn Russische kredietportefeuille afgelopen kwartaal verder afgebouwd. Concurrent Commerzbank, die met voorlopige cijfers kwam, won daarentegen 1,6 procent. Mercedes-Benz steeg dik 2 procent dankzij sterke resultaten van het Duitse autoconcern.

De euro was 1,0619 dollar waard, tegen 1,0661 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,1 procent meer op 102,80 dollar. Brentolie werd 1,2 procent duurder op 106,30 dollar per vat.