TotalEnergies schrijft miljarden af op Russisch gasproject

Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies schrijft bijna 3,9 miljard euro af op een gasproject in Rusland. De onderneming neemt de last op een project in aanbouw voor vloeibaar gemaakt aardgas (lng) in het noorden van Rusland.

De aankondiging komt daags voor de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het Franse concern. Het bedrijf zei dat strengere regels voor extra risico’s zorgen bij de uitvoering van de werkzaamheden. Daarop is besloten per 31 maart een waardevermindering in de boeken te zetten. De afschrijving betekent volgens een woordvoerder het begin van een terugtrekking uit het Arctic LNG 2-gasproject.

TotalEnergies heeft anders dan andere olie- en gasbedrijven als BP en Shell niet toegezegd dat het Rusland zou verlaten. De onderneming bezit ongeveer een vijfde van de Russische gasproducent Novatek. Ook hebben de Fransen, rechtstreeks of via Novatek, grote belangen in Russische projecten op het gebied van lng. In totaal heeft het concern bijna 13 miljard dollar geïnvesteerd in deze Russische installaties, en het zei onlangs dat het het geen plannen heeft om ze te verkopen. Wel worden verdere investeringen stopgezet.