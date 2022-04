VN-toerismeorganisatie schrapt Rusland als lid

Rusland is niet langer lid van de toerismeorganisatie van de Verenigde Naties vanwege de oorlog in Oekraïne. Volgens de 159-leden tellende UNWTO heeft Rusland de statuten geschonden.

De meeste leden van het in Madrid gevestigde orgaan steunden de maatregel tegen Rusland. Deze werd opgelegd tijdens een speciaal belegde vergadering. Voor goedkeuring was een tweederdemeerderheid nodig. Het voorstel om Rusland te schrappen werd in maart door 22 landen ingediend. Hoeveel leden uiteindelijk hun steun uitspraken voor de motie werd niet bekendgemaakt.

Vooruitlopend op de schorsing, kondigde Rusland bij het begin van de bijeenkomst aan dat het zich terugtrok uit de organisatie. De Russische vertegenwoordiger vertrok ook nog voor de stemming. Ook Nederland is lid van de UNWTO.

De organisatie waarschuwde dat de oorlog in Oekraïne het herstel van de toeristische sector uit de coronapandemie zal belemmeren. Alleen al dat het reisverkeer uit Rusland en Oekraïne op zijn gat ligt zorgt dit jaar voor een verlies aan inkomsten van 14 miljard dollar. Vooral vakantie-eilanden en andere kustbestemmingen worden daarbij hard geraakt.