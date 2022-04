Von der Leyen: EU solidair met Polen en Bulgarije tegen chantage

De Europese Unie is solidair met Polen en Bulgarije nu Rusland de aanvoer van gas naar deze twee EU-landen heeft stilgelegd, verzekert de Europese Commissie. “We zijn op dit scenario voorbereid”, zegt voorzitter Ursula von der Leyen.

Het Russische staatsbedrijf Gazprom draaide woensdagochtend de gaskraan naar Polen en Bulgarije dicht. Dat is “weer een nieuwe poging van Rusland om gas als instrument voor chantage in te zetten”, aldus Von der Leyen. Dat is “ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar” en “toont opnieuw dat Rusland onbetrouwbaar is als gasleverancier”.

De EU werkt aan een gezamenlijk antwoord op de stap van Rusland, zegt de commissievoorzitter. Ieder EU-land heeft draaiboeken gemaakt voor scenario’s als deze. Die zijn met de andere lidstaten afgestemd en ze kunnen daarbij volgens de Duitse op elkaar rekenen. Er is gezorgd voor gas van elders en er zijn zoveel mogelijk voorraden aangelegd.

“We zijn onze geco√∂rdineerde EU-reactie aan het uittekenen”, stelt Von der Leyen. Een speciale gasadviesraad van de commissie is bijeen om zich daarover te beraden.

Gazprom sloot Polen en Bulgarije van het gas af omdat zij niet in roebels willen betalen. De meeste EU-landen weigeren dat, ook op aanraden van de commissie. Die stelt dat Rusland zo probeert de gevolgen van de sancties tegen bijvoorbeeld zijn centrale bank te verlichten.