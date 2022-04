Amerikaanse economie onverwachts gekrompen in eerste kwartaal

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2022 met 0,4 procent gekrompen ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Dat komt onder andere doordat de Verenigde Staten minder exporteerden en de overheidsuitgaven daalden. Daarnaast werden er minder auto’s geproduceerd waardoor bedrijfsvoorraden minder hard groeiden, wat een gevolg is van de grote schaarste aan onderdelen zoals chips. Economen hadden in doorsnee juist op een stijging gerekend.

Het Amerikaanse ministerie van Handel meldde een krimp van 1,4 procent op geannualiseerde basis, wat betekent dat de daling van het bruto binnenlands product denkbeeldig wordt doorgetrokken over vier kwartalen. De overheidsuitgaven daalden vooral op het gebied van defensie. Volgens het Bureau of Economic Analysis (BEA) nam ook het handelstekort toe, wat inhoudt dat de Verenigde Staten veel meer importeerden dan exporteerden.

Huishoudens lieten het geld nog wel rollen. Ook staken Amerikanen meer geld in het verbouwen van hun woningen en andere grote aankopen.

Economen, gepeild door persbureau Bloomberg, rekenden juist op 1 procent groei op geannualiseerde basis. Dat zou 0,2 procent zijn op kwartaalbasis. In het vierde kwartaal van 2021 groeide de Amerikaanse economie nog met 1,7 procent ten opzichte van het voorgaande kwartaal.