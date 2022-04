Carlsberg verkoopt meer bier tegen hogere prijzen

De Deense bierbrouwer Carlsberg zag de omzet in het eerste kwartaal sterk stijgen. Dat kwam mede doordat de brouwer de prijzen van zijn biertjes verhoogde om de hogere kosten voor grondstoffen als graan af te wentelen op consumenten. Ook profiteerde het concern, dat wordt geleid door de Nederlandse topman Cees ’t Hart, van de terugkeer van klanten naar pubs, bars en restaurants in heel Europa.

De omzet van de concurrent van Heineken nam toe met 24 procent tot 14,9 miljard Deense kroon, omgerekend zo’n 2 miljard euro. Analisten hadden gerekend op een omzetgroei van 13 procent. De omzetcijfers zijn exclusief de verkopen in Rusland. Net als veel andere westerse bedrijven heeft Carlsberg zich teruggetrokken uit dat land vanwege de oorlog in Oekraïne.

Carlsberg verlaagde vorige week zijn winstverwachting voor dit jaar en waarschuwde dat het bedrijf waarschijnlijk omgerekend zo’n 1,3 miljard euro moet afschrijven op zijn Russische bezittingen. Carlsberg is een van de grootste brouwers in Rusland en heeft zo’n 8400 medewerkers in het land. De brouwer verwacht dat de verkoop van zijn Russische activiteiten tot twaalf maanden kan duren.

Volgens ’t Hart heeft de oorlog in Oekraïne, gezien de bedrijfsprestaties, in het eerste kwartaal slechts een beperkte impact gehad. Hoewel er volgens de topman aanzienlijke onzekerheid is voor de rest van het jaar, handhaaft het bedrijf zijn eerder verlaagde winstverwachting voor het hele jaar. Volgens die prognose rekent Carlsberg erop dat de bedrijfswinst met 5 procent kan dalen. Een kleine winststijging is evenwel ook mogelijk.