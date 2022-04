Chip- en smartphoneverkoop geven winst Samsung een boost

De Zuid-Koreaanse elektronicagigant Samsung heeft over de eerste maanden van dit jaar een fors hogere winst in de boeken gezet. De onderneming profiteerde volop van de sterke verkoop van smartphones en geheugenchips. Wel waarschuwde het bedrijf voor toekomstige risico’s als gevolg van de hoge inflatie en de geopolitieke onzekerheden.

De winst van Samsung steeg in de meetperiode met 50 procent tot 11,1 biljoen won. Dat is omgerekend 8,3 miljard euro. De winst was ook hoger dan waar kenners in doorsnee rekening mee hielden. In een toelichting op de cijfers werd herhaaldelijk gewaarschuwd voor de impact van de oorlog in Oekraïne, de stijgende inflatie en de uitbraken van het coronavirus die in China tot lockdowns hebben geleid.

Met name bij de geheugenchipdivisie waren de prestaties beter dan voorzien. Chips worden in een keur van apparaten en goederen gebruikt. Naast smartphones worden ze bijvoorbeeld ook in auto’s gestopt. Ook de vraag naar servers en computers was solide. Daarbij willen klanten steeds vaker chips met een grotere opslagcapaciteit en die beter presteren. Volgens Samsung zal de vraag naar chips sterk blijven. De verkoop van mobiele apparaten heeft wel te lijden onder de lockdowns en de stijgende grondstofprijzen, deels vanwege de oorlog in Oekraïne.

Samsung wordt gezien als een baken in de techsector. Het Koreaanse concern is de grootste producent van geheugenchips en kan onder andere Apple tot zijn klanten rekenen. Ook is Samsung de grootste smartphonemaker ter wereld. “Het is een enorme uitdaging om de duur of de gevolgen voor de markt te voorspellen van verschillende macro-kwesties zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en de wereldwijde inflatie”, aldus de leiding van Samsung. Voor het hele jaar waagt Samsung zich niet aan een financiële prognose, juist omdat er zo veel onzekerheden in de markt zitten.