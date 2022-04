Chipfondsen ASML en Besi in kopgroep op positief Damrak

ASML en Besi behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op de Amsterdamse beurs. De Nederlandse chipbedrijven profiteerden van sterke vooruitzichten van het Amerikaanse chipconcern Qualcomm. De kwartaalupdate van levensmiddelenconcern Unilever werd lauw ontvangen door beleggers.

Buiten het Damrak was het een stuk drukker aan het cijferfront met resultaten van grote bedrijven als TotalEnergies, Standard Chartered, Barclays en HelloFresh. Naast de stroom van bedrijfsresultaten hielden beleggers ook de ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne en de gaslevering uit Rusland in de gaten.

De AEX-index op Beursplein 5 boekte rond het middaguur een winst van 1,3 procent op 705,49 punten. De MidKap klom 1 procent tot 1046,75 punten, onder aanvoering van InPost. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes won maar liefst 10 procent dankzij een koopadvies van Goldman Sachs. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,6 procent.

Naast ASML (plus 3,4 procent) en Besi (plus 2,1 procent) stonden de financiële bedrijven ING en Adyen in de kopgroep, met winsten tot 2,7 procent. Ook verffabrikant AkzoNobel, verzekeraar NN Group, olie- en gasconcern Shell en verlichtingsbedrijf Signify wonnen rond de 2 procent.

Unilever klom 0,2 procent. Door zijn prijzen te verhogen wist het bedrijf de omzet afgelopen kwartaal op te krikken en zo de sterk gestegen grondstofkosten door het conflict in Oekraïne enigszins het hoofd te bieden. Het concern denkt wel dat de kosten voor grondstoffen en materialen in de tweede jaarhelft hoger zullen uitvallen en waarschuwde dat dit de winstgevendheid onder druk zal zetten.

Vastgoedbedrijf Unibail-Rodamco-Westfield, dat ook met cijfers kwam, was de grootste daler in de AEX met een min van 1,4 procent. De eigenaar van onder andere winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam merkt een duidelijk herstel uit de coronacrisis. Wel is de leegstand toegenomen.

In Kopenhagen won Carlsberg 1,7 procent. De Deense brouwer verkocht afgelopen kwartaal meer bier tegen hogere prijzen. Het Franse olie- en gasconcern TotalEnergies liet weten bijna 3,9 miljard euro af te schrijven op een gasproject in Rusland. Desondanks won het aandeel dik 3 procent.

Het Duitse maaltijdboxenbedrijf HelloFresh won 1,5 procent na een recordomzet in het eerste kwartaal. In Londen stegen de banken Barclays en Standard Chartered 2,6 procent en 15 procent na goed ontvangen kwartaalcijfers.

De euro was 1,0526 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 102,20 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 105,47 dollar per vat.