Duitse inflatie stijgt verder naar 7,4 procent

De inflatie in Duitsland, de belangrijkste handelspartner van Nederland, is in april gestegen naar 7,4 procent op jaarbasis. Dat maakte het Duitse federale statistiekbureau bekend op basis van voorlopige cijfers. Vooral de hoge energieprijzen door de oorlog in Oekraïne jagen de inflatie aan, net als de verstoringen in de toeleveringsketens.

Volgens het statistiekbureau is de inflatie daarmee op het hoogste punt uitgekomen in meer dan veertig jaar. In 1981 werd in de toenmalige Bondsrepubliek Duitsland een vergelijkbaar niveau gemeten.

In maart lag de inflatie in de grootste economie van Europa nog op 7,3 procent. Op basis van de geharmoniseerde Europese meetmethode bedroeg de Duitse inflatie 7,8 procent. Vrijdag komt het Europese statistiekbureau Eurostat met nieuwe inflatiecijfers.