Facebook-moeder Meta schiet omhoog op groen Wall Street

Meta Platforms schoot donderdag ruim 15 procent omhoog op de aandelenbeurzen in New York. Het moederbedrijf van Facebook en WhatsApp boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht en zag ook het aantal gebruikers weer toenemen. De cijfers stelden beleggers gerust. Bij het vorige kwartaalrapport werd het aandeel nog fors afgestraft omdat het socialmediabedrijf voor het eerst sinds het bestaan minder gebruikers aan zich wist te binden.

Facebook wist in de voorbije maanden het aantal maandelijkse gebruikers met 3 procent op te voeren. In totaal telt het platform dik 2,9 miljard gebruikers. Het aantal dagelijks actieve gebruikers steeg met 4 procent. In een toelichting op de cijfers zei topman Mark Zuckerburg dat weer meer mensen de diensten van Meta gebruiken dan ooit tevoren.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,3 procent in de plus op 33.414 punten. De brede S&P 500 steeg 0,9 procent tot 4.221 punten en techgraadmeter Nasdaq won 1,4 procent tot 12.666 punten. Beleggers kijken daarbij ook uit naar de kwartaalcijfers van iPhonemaker Apple, chipfabrikant Intel en webwinkelconcern Amazon die na de slotbel verschijnen. Op macro-economisch vlak zorgde een onverwachte krimp van de Amerikaanse economie nog voor enige beroering.

McDonald’s werd 0,7 procent hoger gezet na publicatie van de resultaten. De fastfoodketen heeft zijn omzet in het eerste kwartaal opgevoerd. Het concern verhoogde onder meer op de Amerikaanse thuismarkt de prijzen voor zijn hamburgers en andere snacks waardoor er meer geld binnenkwam. Ook wist het bedrijf het verlies aan omzet in Rusland, waar het zijn restaurants sloot, te compenseren met sterke verkopen in met name Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.

Twitter steeg net geen 1 procent. Het socialmediabedrijf, dat deze week een akkoord met Tesla-baas Elon Musk bereikte over een overname, zag de inkomsten in de eerste drie maanden van het jaar minder hard groeien dan in de voorgaande kwartalen. Het bedrijf merkte dat adverteerders door de oorlog in Oekraïne en problemen in de leveringsketen minder happig zijn om veel reclame te maken als ze artikelen mogelijk toch niet kunnen leveren.

Chipconcern Qualcomm dikte ruim 8 procent aan na goed ontvangen kwartaalcijfers. De fabrikant van graafmachines, bulldozers en zware mijnbouwtrucks Caterpillar verloor 3,3 procent na publicatie van de resultaten.

De euro was 1,0503 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 102,05 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder op 105,47 dollar per vat.