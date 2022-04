Heesen kan breuk met Russische eigenaar niet via rechter forceren

Superjachtenbouwer Heesen Yachts in Oss is er niet in geslaagd een notaris via de rechter te dwingen mee te werken aan het verbreken van de banden met de Russische eigenaar Vagit Alekperov. Het bedrijf wilde de aandelen die Alekperov, diens vrouw en zoon in Heesen Yachts hebben onderbrengen in een stichting, om zo problemen rond eventuele sancties te voorkomen. De notaris was bang dat met die actie juist Europese sancties kunnen worden ontdoken.

De beslissing van de notaris om niet aan de overdracht van de aandelen mee te werken was gerechtvaardigd, besloot de rechtbank in Amsterdam donderdag. De notaris hoefde dan ook geen andere belangen, zoals een dreigend faillissement voor Heesen, mee te wegen.

Heesen stelt dat het nu al problemen ondervindt omdat Alekperov door Australiƫ en het Verenigd Koninkrijk op sanctielijsten is gezet. Zo levert een Brits bedrijf al geen motoren meer en mogen sommige klanten geen termijnbetalingen meer doen.

De voormalige baas van oliebedrijf Lukoil zou een dezer dagen ook door de Europese Unie op de sanctielijst worden gezet, waardoor de scheepswerf naar eigen zeggen direct failliet dreigt te gaan. Dat zou duizend banen kosten en ook arbeidsplaatsen bij toeleveranciers.

Heesen verzocht de rechtbank het vonnis niet te publiceren. Die zag daar echter geen reden toe.

In een reactie laat de jachtenbouwer weten dat de rechter gesteld heeft dat er op dit moment geen sancties worden overtreden als de geplande aandelenoverdracht wordt uitgevoerd. Een aantal zaken waren echter nog niet duidelijk genoeg. Heesen ziet daarin een handvat waarmee de notaris “in de nabije toekomst” alsnog de banden met Alekperov kan doorsnijden.

Verder laat Heesen weten dat het faillissement waar het bedrijf mee schermde momenteel nog niet aan de orde is.