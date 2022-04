HelloFresh bleef sterk groeien in eerste kwartaal

Maaltijdboxenbedrijf HelloFresh is in de eerste drie maanden van het jaar opnieuw flink gegroeid. De van oorsprong Duitse onderneming, die ook in Nederland maaltijdboxen bezorgt, kreeg er meer klanten bij en leverde meer bestellingen af ondanks dat in veel landen de coronamaatregelen in het eerste kwartaal werden versoepeld en veel restaurants hun deuren weer openden.

In het eerste kwartaal van 2022 kreeg HelloFresh er 1,2 miljoen actieve klanten bij, waardoor het aantal klanten is gestegen tot 8,5 miljoen. Dat is een groei van 17 procent tegenover dezelfde periode een jaar eerder. Het aantal orders steeg met 18 procent tot bijna 35 miljoen. De waarde van de gemiddelde bestelling steeg met bijna 12 procent tot meer dan 55 euro ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De kwartaalomzet van het hele bedrijf nam met bijna 33 procent toe tot een recordniveau van ruim 1,9 miljard euro. In de Verenigde Staten steeg de omzet met 37 procent tot 1,1 miljard euro. Voor Nederland werden geen afzonderlijke omzetcijfers bekendgemaakt.

De winst voor aftrek van onder meer belastingen daalde daarentegen met bijna 38 procent naar 99 miljoen euro. Dat was vooral het gevolg van de prijsinflatie voor ingrediĆ«nten, de verdere snelle uitbreiding van de productiecapaciteit, de bijbehorende lancering- en uitbreidingskosten en de opstart van nieuwe activiteiten en regio’s.

HelloFresh handhaafde zijn verwachtingen voor dit jaar. Daarbij houdt het bedrijf rekening met een omzetgroei van 20 tot 26 procent. De onderneming wil dat bereiken door onder meer uit te breiden naar nieuwe regio’s.