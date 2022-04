Hogere verkoopprijzen helpen Unilever met dure grondstoffen

Levensmiddelen- en consumentengoederenconcern Unilever heeft in het eerste kwartaal de verkoopprijzen verder verhoogd om zo de sterk gestegen grondstofkosten door de oorlog in Oekraïne het hoofd te bieden. Daardoor zag het Britse bedrijf de omzet stijgen. Unilever denkt dat de kosten voor grondstoffen en materialen in de tweede helft van dit jaar hoger zullen uitvallen dan eerder geraamd.

De verkoopprijzen van het bedrijf achter merken als Hellmann’s, Dove, Knorr en Ben & Jerry’s werden in doorsnee met 8,3 procent verhoogd. De totale omzet ging met bijna 12 procent omhoog naar 13,8 miljard euro in vergelijking met een jaar eerder. Daarbij profiteerde het bedrijf ook van gunstige wisselkoerseffecten.

Voor de eerste helft van dit jaar verwacht Unilever dat de kosten 2,1 miljard euro hoger zullen zijn. Voor de tweede jaarhelft rekent het concern nu op een extra kostenpost van 2,7 miljard euro. Begin dit jaar werd hier nog een bedrag van 1,5 miljard euro aan hogere uitgaven voorspeld. Unilever waarschuwt dat de hogere kosten de winstgevendheid onder druk zullen zetten.