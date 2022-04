KLM schrapt vluchten na oproep drukte te voorkomen op Schiphol

Luchthaven Schiphol heeft aan alle luchtvaartmaatschappijen gevraagd komend weekend maatregelen te nemen om drukte zoals vorig weekend tegen te gaan. Dat zegt luchtvaartmaatschappij KLM in een bericht aan zijn personeel. De vliegmaatschappij laat weten te verwachten vrijdag vluchten te moeten schrappen. Hoeveel vluchten het zijn, is nog niet bekend.

“KLM gaat op korte termijn met Schiphol om de tafel om te bespreken welke meer structurele oplossingen zij voor ogen hebben”, staat in de interne memo die door ANP is ingezien. De luchtvaartmaatschappij benadrukt dat het belangrijk blijft dat passagiers op tijd naar de luchthaven komen.

Vorig weekend kampte Schiphol met grote drukte door een wilde staking bij personeel. Daardoor waren vluchten vertraagd of werden geannuleerd, en kon bagage van passagiers niet mee of moest worden nagestuurd naar bestemmingen. Afgelopen week had de luchthaven nog last van de nasleep van de staking, zegt ook KLM. Volgens KLM komt de drukte van de afgelopen dagen door tekorten aan personeel bij de beveiliging, waardoor lange rijen ontstonden.

Schiphol bevestigt in gesprek te zijn met luchtvaartmaatschappijen over een oplossing om “de druk op het hele systeem te verlichten”. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk hoeveel minder passagiers er komend weekend naar de luchthaven moeten komen om alles beheersbaar te houden.

De zegsman zegt dat personeelsgebrek de hoofdoorzaak is van de problemen op Schiphol. “We hebben keihard geworven, maar de arbeidsmarkt is erg krap”, legt hij uit. “Over de gehele linie zijn er personeelstekorten, van de parkeerwachten tot aan de security.” De allereerste aandacht gaat nu uit naar een oplossing voor de drukte in het komende weekend. Over de periode daarna kon Schiphol nog niets kwijt.

Reisorganisator TUI laat weten geen vakanties en dus ook geen vluchten te willen schrappen. “Dit zijn vakantievluchten van mensen die daar al twee jaar naar uitgekeken hebben”, zegt een woordvoerster. TUI zegt “vanzelfsprekend” al maatregelen te hebben genomen om de drukte te beheersen op de luchthaven. “Er lopen mensen die de zaak stroomlijnen, maar op enig moment is het ook niet meer in onze handen, zoals de knelpunten bij security. Daar kan alleen Schiphol wat aan doen.”