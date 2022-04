Oorlog en leveringsketen drukken advertentie-inkomsten Twitter

De inkomsten van Twitter zijn in de eerste drie maanden van het jaar minder hard gegroeid dan in de voorgaande kwartalen. Het bedrijf merkte dat adverteerders door de oorlog in Oekraïne en problemen in de leveringsketen minder happig zijn om veel reclame te maken als ze artikelen mogelijk toch niet kunnen leveren. De inkomsten uit abonneediensten, zoals Twitter Blue, daalden zelfs met een derde.

De totale omzet van Twitter kwam uit op 1,2 miljard dollar, omgerekend ruim 1,1 miljard euro. Dat was een toename van 16 procent en in anderhalf jaar groeide het bedrijf niet zo langzaam. De kosten groeiden daarentegen met een derde, waardoor Twitter een operationeel verlies boekte.

Onder de streep hield Twitter een winst van 513 miljoen dollar over. Dat er überhaupt zwarte cijfers te schrijven waren, kwam door de opbrengst van de verkoop van mobiel advertentienetwerk MoPub voor ruim 1 miljard dollar.

Het aantal dagelijks actieve gebruikers groeide wel naar 229 miljoen. Met name buiten de Verenigde Staten groeide de gebruikersbasis.

Over de mogelijke overname door Tesla-topman Elon Musk zegt Twitter verder niets. Vanwege het bod komt het bedrijf ook niet met winstverwachtingen en geeft het verder geen toelichting op de kwartaalcijfers.