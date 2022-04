Sterke vraag naar graafmachines Caterpillar

De Amerikaanse fabrikant van onder meer graafmachines, bulldozers en zware mijnbouwtrucks Caterpillar heeft in het afgelopen kwartaal meer machines verkocht tegen hogere prijzen. Door de sterk gestegen grondstofprijzen doen mijnbouwers en oliebedrijven meer investeringen in nieuwe machines. Ook aan de bouwsector werd meer geleverd.

Volgens het concern nam de omzet op jaarbasis met 14 procent toe naar 13,6 miljard dollar, omgerekend bijna 13 miljard euro. Topman Jim Umpleby zegt dat Caterpillar goed het hoofd wist te bieden aan de verstoringen in de logistieke ketens en de hogere kosten van materialen door de verkoopprijzen te verhogen. Ook de winst per aandeel ging omhoog.

Caterpillar is verder een belangrijke leverancier van machines voor de landbouw. Vanwege de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van landbouwgoederen hard opgelopen, waardoor boeren meer investeringen in nieuwe apparatuur kunnen doen. Het bedrijf wordt vanwege zijn brede en internationale activiteiten gezien als barometer voor de wereldeconomie.