TotalEnergies verkoopt meer lng door onzekerheid Russisch gas

Het Franse olie- en gasbedrijf TotalEnergies heeft veel geld verdiend door de sterk gestegen prijzen van olie en gas. Die gingen het afgelopen kwartaal verder omhoog door de Russische inval in Oekraïne. Hoewel TotalEnergies iets minder fossiele brandstoffen produceerde, verkocht het wel een derde meer vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Daar is meer vraag naar nu met name Europese landen af willen van Russisch gas.

Onder meer de handel in brandstoffen leverde TotalEnergies verder veel geld op. Het Franse bedrijf voorziet de komende maanden nog altijd hoge olie- en gasprijzen door aanhoudende onzekerheid en pogingen van landen om hun gasreserves te vullen in de zomerperiode.

De omzet van TotalEnergies kwam uit op 9 miljard dollar, omgerekend 8,5 miljard euro. Dat is drie keer zo veel als een jaar eerder. Daar houdt het bedrijf een nettowinst van 4,9 miljard dollar van over. Om zijn aandeelhouders te belonen gaat het bedrijf voor 3 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen, de helft meer dan het eerder van plan was. Ook gaat het dividend met 5 procent omhoog.

TotalEnergies kondigde onlangs ook aan uit een gasproject in Rusland te stappen. Daarop schrijft het concern 3,9 miljard euro af.