Voor miljarden aan Russische olie en gas via Rotterdamse haven

Sinds de Russische inval in Oekraïne is voor miljarden aan olie, gas en kolen in de haven van Rotterdam gearriveerd. Het gaat in de eerste twee maanden van de oorlog om een bedrag van 2,8 miljard euro dat via de Maasvlakte en de Rotterdamse haven Europa is binnengekomen.

Dat komt naar voren in een woensdag verschenen onderzoek van het Finse onderzoekscentrum voor Energie en Schone Lucht (CREA). De grootste gebruiker van Russische fossiele brandstoffen is Duitsland, dat sinds het begin van de oorlog voor 9,1 miljard euro importeerde. Italië (6,9 miljard) en China (6,7 miljard) volgen. Nederland staat met 5,6 miljard euro op de vierde plek van wereldwijde grootgebruikers.

De onderzoekers schatten dat Rusland gedurende de oorlog 63 miljard euro heeft verdiend met de brandstoffen die via pijpleidingen en olietankers werden geëxporteerd. Verreweg het grootste deel (71 procent) ging naar Europa en geen enkele andere haven ter wereld verwerkte zoveel Russische olie, gas en kolen als Rotterdam, melden de onderzoekers. Daarnaast werd er door Rusland veel geëxporteerd naar Triëst in Italië, Yeosu in Zuid-Korea en Gdansk in Polen.