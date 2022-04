Zakenkrant: Duitsland steunt nu wel EU-verbod op Russische olie

Duitsland laat zijn bezwaren tegen een verbod van de Europese Unie op de import van Russische olie varen. Dat meldt althans zakenkrant The Wall Street Journal op basis van bronnen bij de Duitse regering. Eerder zouden de Duitsers de grootste tegenstanders zijn van een EU-brede boycot van Russische olie.

Volgens de Amerikaanse krant wil Berlijn nu wel meegaan in de wens van andere landen om Russische olie in de ban te doen, mits er voldoende tijd is om over te stappen op olie uit andere landen. Toezeggingen van Polen om Duitsland via de havenstad Gdansk olie te laten invoeren zouden ook hebben bijgedragen aan de omslag.

Signalen dat de EU na kolen ook de import van aardolie uit Rusland wil verbieden zijn er al weken. Onder anderen de Franse minister voor Economische Zaken, Bruno Le Maire, zei in een radio-interview dat zo’n embargo in de maak is.

Duitsland zit in een lastige situatie door de oorlog in Oekraïne. De aankoop van gas en olie spekt de staatskas van Rusland, dat daarmee de inval in het buurland kan financieren. Maar Duitsland is voor een groot deel afhankelijk van de fossiele brandstoffen uit Rusland. Die afhankelijkheid is sinds de oorlog al wel veel minder geworden, verzekerde minister voor Economische zaken Robert Habeck eerder deze week. Een volledige boycot van Russische olie zou daarom “te beheersen” zijn.

Voor het begin van de oorlog zou Duitsland voor zijn olie voor 35 procent afhankelijk zijn van Rusland. Dat aandeel was binnen acht weken gedaald tot 12 procent, aldus de bewindsman.