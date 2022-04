Aanwezigheid Poetin bij G20-top Indonesië nog onzeker

Rusland bereidt zich voor op de G20-top die in november in Indonesië wordt gehouden, maar het is nog niet zeker of president Vladimir Poetin afreist naar Bali. Het besluit of hij in persoon of digitaal deelneemt moet nog worden genomen, zei een Kremlin-woordvoerder.

Indonesië is momenteel voorzitter van de G20, de groep van de twintig belangrijkste economieën. Het land heeft naast Poetin ook de Oekraïense president Volodimir Zelenski uitgenodigd, die daarvoor zijn Indonesische ambtgenoot Joko Widodo heeft bedankt.

“We weten dat de G20 een aanjagende rol heeft in het mondiale economische herstel en twee dingen hebben daar invloed op: Covid-19 en de oorlog in Oekraïne”, zei Joko in een video op YouTube. “In die context heb ik president Zelenski uitgenodigd voor de G20-top.”

De Amerikaanse president Joe Biden had daarvoor gepleit, nu het niet haalbaar is gebleken Rusland uit de G20 te zetten vanwege de agressie in Oekraïne. Onder meer China en Indonesië zijn daar geen voorstander van.