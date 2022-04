Blik op cijfers KPN en andere bedrijven op beurs Amsterdam

De blik van beleggers in Amsterdam is vrijdag gericht op kwartaalcijfers van onder meer telecomconcern KPN, chipbedrijf Besi, verlichtingsproducent Signify en bouwer Heijmans. Verder lijkt de handel in Europa steun te krijgen van de sterke koerswinsten op Wall Street. De Europese beurzen gaan naar verwachting hoger openen.

KPN, dat de winst flink opvoerde, wist in de eerste drie maanden van dit jaar circa 42.000 particuliere klanten op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Dat ging deels om bestaande klanten die eerder op een koperaansluiting zaten. De omzet van de onderneming steeg licht.

Signify heeft afgelopen kwartaal meer lampen verkocht. Met name op de professionele markt in onder meer de Verenigde Staten groeide het bedrijf. Desondanks was er ook tegenwind van de lockdowns in met name Shanghai. Daar lagen fabrieken stil, maar ook de haven wat de levering van producten en materialen bemoeilijkte.

Besi blijft profiteren van een grote vraag naar datacenterchips en chips voor extreem krachtige computers. Het bedrijf ziet de markt nog altijd aantrekken en dat leidt tot meer vraag naar zijn producten die het plaatsen van chips op printplaten mogelijk maakt.

Heijmans merkt dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouwmaterialen steeds verder onder druk komt te staan door de oorlog in Oekraïne. Het bouwbedrijf is in gesprek met toeleveranciers en opdrachtgevers over de consequenties ervan.

Andere bedrijven op het Damrak die de boeken openden waren onder meer chemicali├źndistributeur IMCD, speciaalchemiebedrijf Corbion, financieel dienstverlener Intertrust en detacheerder Brunel. Elders in Europa zijn er resultaten van bijvoorbeeld de Britse farmaceut AstraZeneca en het Zweedse energieconcern Vattenfall.

De aandacht zal ook uitgaan naar nieuwe cijfers over de inflatie in de eurozone. Ook zijn er gegevens over de economie van de eurozone, Frankrijk en Duitsland in het eerste kwartaal.

De Amsterdamse AEX-index sloot donderdag 1,4 procent hoger op 705,93 punten. De MidKap klom een fractie tot 1037,63 punten. Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 1,4 procent. In New York gingen de graadmeters tot 3,1 procent omhoog, mede aangejaagd door een forse winst voor Facebook-moeder Meta. Nabeurs kwamen nog cijfers van Apple, Amazon en Intel.

De euro was 1,0538 dollar waard, tegen 1,0551 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 105,91 dollar. Brentolie werd 0,9 procent duurder op 108,56 dollar per vat.