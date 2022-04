Chinese techfondsen flink omhoog op beurs Hongkong

De Chinese techfondsen gingen vrijdag hard omhoog op de aandelenbeurs in Hongkong, geholpen door speculatie dat de Chinese overheid wat minder hard zou willen optreden tegen de dominante techsector in China. Ook kreeg de handel steun van de forse koerswinsten op de beurzen in New York. De Nikkei in Tokio was gesloten vanwege een nationale feestdag in Japan.

Het grote internetconcern Tencent, webwinkel Alibaba en maaltijdbezorger Meituan lieten plussen tot 13 procent zien. Mogelijk kan de Chinese overheid binnenkort gaan praten met techbedrijven over een versoepeling van de regelgeving. Ook zou de regering nog meer kunnen gaan doen om de economie te stimuleren vanwege de lockdowns tegen corona in China. De Hang Seng-index noteerde tussentijds 2,9 procent hoger. De beurs in Shanghai ging 2,1 procent vooruit.

In Seoul was technologieconcern Samsung een winnaar met een plus van 4 procent. Chipconcern SK Hynix won ruim 2 procent, na goede kwartaalcijfers van Amerikaanse branchegenoten. De Kospi in Zuid-Korea klom 1 procent. De All Ordinaries in Sydney sloot met een winst van 0,9 procent.