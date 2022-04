Detailhandelsomzet bijna 9 procent hoger in maart

De detailhandelsomzet in Nederland is in maart met bijna 9 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Die stijging is voor een groot deel te verklaren door hogere verkoopprijzen, want het verkoopvolume steeg met 3,7 procent, aldus het CBS.

Volgens het CBS nam de omzet van de non-foodsector op jaarbasis met 27 procent toe. Een jaar eerder was er nog een lockdown waar vooral die sector last van had. Daardoor hebben bijvoorbeeld schoenen- en kledingwinkels nu flink meer omgezet dan een jaar geleden.

In de foodsector daalde de omzet juist met bijna 1 procent. De omzet van speciaalzaken lag 3,1 procent hoger, maar de omzet van de supermarkten zakte met 1,4 procent, aldus het CBS.