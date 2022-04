ExxonMobil schrijft miljarden af vanwege vertrek uit Rusland

Het grote Amerikaanse olieconcern ExxonMobil moet een afschrijving van 3,4 miljard dollar (3,2 miljard euro) in de boeken zetten voor het vertrek uit Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne. Tegelijkertijd profiteerde het bedrijf volop van de hoge energieprijzen door het conflict.

De afschrijving wordt gedaan op het grote olieproject Sakhalin 1, in het uiterste oosten van Rusland. ExxonMobil heeft daar een groot belang in. Ook andere grote oliebedrijven als Shell en BP hebben aangekondigd Rusland te verlaten en daardoor miljardenafschrijvingen te moeten doen op Russische activiteiten.

De winst van ExxonMobil, het grootste oliebedrijf van de Verenigde Staten, kwam uit op 5,5 miljard dollar. Dat is inclusief de afboeking in Rusland. In het eerste kwartaal van 2021 werd een winst behaald van 2,7 miljard dollar. De totale omzet bedroeg 90,5 miljard dollar, tegen meer dan 59 miljard dollar een jaar terug.

Branchegenoot Chevron heeft ook flink geprofiteerd van de hoge energieprijzen. Dat Amerikaanse bedrijf boekte een winst van bijna 6,3 miljard dollar, tegen net geen 1,4 miljard dollar een jaar eerder. Chevron heeft nauwelijks activiteiten in Rusland.

Het bedrijf zegt dat het zijn olie- en gasproductie in de VS met 10 procent heeft verhoogd om zo te kunnen voldoen aan de sterke vraag naar brandstof. Zo werd een recordproductie in het olierijke gebied Permian Basin behaald. Het concern wil de productie in dat gebied nog verder gaan opvoeren. Elders in de wereld ging de productie van Chevron wel omlaag.