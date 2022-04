Heijmans merkt toenemende druk op beschikbaarheid materialen

Bouwer Heijmans merkt dat de beschikbaarheid en betaalbaarheid van bouwmaterialen steeds verder onder druk komt te staan door de oorlog in Oekraïne. Het bedrijf is in gesprek met toeleveranciers en opdrachtgevers over de consequenties ervan, meldt topman Ton Hillen van Heijmans in een toelichting op de kwartaalcijfers.

Hillen benadrukt dat Heijmans nog geen leveringsproblemen ervaart die de planning van projecten in de war schoppen. Ook raakt de kwestie nog niet aan de haalbaarheid van bouwplanningen. Maar de vraag is of dit voor de rest van het jaar ook zo zal zijn, aldus de topman.

Heijmans zei dat de ontwikkeling van de omzet en het onderliggende bedrijfsresultaat in de eerste maanden van het jaar robuust was. Bedragen noemde Heijmans niet. De onderneming heeft nog voor 2,2 miljard euro aan werk op de plank liggen. Daarmee steeg de orderportefeuille met 100 miljoen euro in vergelijking met eind 2021.

Heijmans verkocht in de eerste maanden van het jaar bij elkaar 631 woningen. Dat waren er in dezelfde periode een jaar eerder 755. Volgens Heijmans gingen er vooral minder huizen voor particulieren in de verkoop. De snelheid waarmee nieuwe eigenaren worden gevonden voor de woningen bleef volgens de bouwer “onverminderd hoog”.