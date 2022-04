Inval bij Deutsche Bank in onderzoek witwaspraktijken

Bij het hoofdkantoor van Deutsche Bank in Frankfurt is vrijdag een inval gedaan door de autoriteiten vanwege een onderzoek naar mogelijke witwaspraktijken. De grootste bank van Duitsland zegt volledig mee te werken aan het onderzoek.

Ook inspecteurs van de Duitse beurswaakhond BaFin deden mee aan de huiszoeking. Mogelijk heeft Deutsche Bank te laat aan de bel getrokken bij de autoriteiten bij het melden van verdachte transacties.

In het verleden is Deutsche Bank vaker in opspraak gekomen door schandalen, waaronder bij witwaspraktijken en het manipuleren van rentetarieven. Voor die schandalen heeft de bank miljardenboetes gekregen.