Kleine groei economie Duitsland in eerste kwartaal

De economie van Duitsland, de grootste van Europa, is in het eerste kwartaal licht gegroeid. Volgens voorlopige cijfers van het Duitse federale statistiekbureau bedroeg de groei van de belangrijkste handelspartner van Nederland 0,2 procent in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het bureau stelt dat de economische groei werd geremd door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne zoals de sterk gestegen energieprijzen.

Daarmee wist Duitsland overigens wel een recessie te ontlopen, want in het vierde kwartaal van 2021 kromp de economie nog met 0,3 procent. Een recessie wordt gedefinieerd als twee of meer kwartalen met krimp op rij.

Ten opzichte van een jaar eerder ging de economie van Duitsland met 3,7 procent vooruit. In het eerste kwartaal van 2021 had het land nog te maken met lockdowns tegen het coronavirus.

Vanwege de oorlog hebben belangrijke Duitse economische onderzoeksinstituten de verwachting voor de groei dit jaar flink neerwaarts bijgesteld. Er wordt nu gerekend op een groei van 2,7 procent, terwijl eerder nog 4,8 procent werd voorspeld. De overheid heeft haar prognose verlaagd naar 2,2 procent, van 3,6 procent eerder.

Eerder op de dag werd al bekend dat de Franse economie in het eerste kwartaal tot stilstand is gekomen vanwege de oorlog in Oekraïne. De economie van Italië is zelfs met 0,2 procent gekrompen.

De economie van Spanje groeide in het eerste kwartaal met 0,3 procent, maar de Spaanse overheid verlaagde wel de groeiverwachting voor dit jaar van 7 procent naar 4,3 procent.