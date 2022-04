KPN profiteert op de consumentenmarkt van uitrol glasvezelnetwerk

Telecomconcern KPN lijkt op de consumentenmarkt volop te profiteren van de uitrol van het glasvezelnetwerk. De onderneming wist in de eerste drie maanden van 2022 circa 42.000 particuliere klanten op het glasvezelnetwerk aan te sluiten. Dat ging deels om bestaande klanten die eerder op een koperaansluiting zaten. Daarnaast ging het om nieuwe klanten.

Topman Joost Farwerck zei in een toelichting op de kwartaalcijfers dat de uitrol van glasvezel, samen met het gecombineerde aanbod van vast en mobiel internet en telefonie hebben gezorgd voor omzetgroei bij de divisie. Het bedrijf haalde ook nieuwe klanten binnen door hen middels een deal met streamingdienst Viaplay gratis Formule 1 aan te bieden.

KPN heeft in de voorbije twaalf maanden voor 402.000 huishoudens glasvezel mogelijk gemaakt. Dat waren er 513.000 inclusief samenwerkingsverband Glaspoort. In het eerste kwartaal van het jaar waren dat er 75.000 en 111.000 met die van Glaspoort erbij. Glaspoort is een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG dat met name op het platteland glasvezelaansluitingen realiseert.

Ook bij de dienstverlening aan het mkb waren de prestaties goed. Dat is volgens Farwerck ook nodig om de omzet op de zakelijke markt gelijk te houden. Dat hoopt hij tegen het einde van dit jaar te hebben bereikt. Verder meldt de topman dat de divisie Wholesale een sterke bijdrage leverde aan de resultaten. KPN heeft naar eigen zeggen het aanbod voor het open glasvezelnetwerk verbeterd. KPN en Glaspoort beloofden begin april de tarieven voor andere partijen die via hun glasvezelnetwerk internetdiensten aan willen bieden te verlagen. Die gaan de komende acht jaar 10 tot 30 procent omlaag.

KPN sloot de meetperiode af met een winst van 179 miljoen euro. Dat betekende een stijging met ruim een kwart op jaarbasis. KPN wist onder meer de kosten omlaag te krijgen. Zo daalden de personeelskosten met 3,5 procent. Het bedrijf heeft minder mensen in dienst, wat weer het gevolg is van de digitale transformatie van de onderneming. Wel was KPN meer geld kwijt aan energiekosten als gevolg van de prijsstijgingen. De omzet van de onderneming steeg met 1,6 procent tot 1,3 miljard euro.