Materialentekort Duitse industrie loopt terug ondanks oorlog

Het tekort aan materialen in de Duitse industrie is deze maand iets minder geworden, ondanks de handelsbeperkingen door de oorlog in Oekraïne. Onderzoeksinstituut Ifo spreekt van “een kleine verlichting”, maar denkt dat die de komende maanden niet duidelijk doorzet. Er wordt alweer gevreesd voor verstoringen die optreden door coronamaatregelen in China.

80 procent van de bedrijven zei in maart problemen te ervaren bij het inkopen van grondstoffen en andere materialen, tegenover 75 procent deze maand. De computer- en auto-industrie staat bovenaan de lijst sectoren met de meeste problemen. In de chemische industrie liepen de belemmeringen juist terug. Daar gaf ruim 60 procent nog aan last te hebben bij het inkopen van materialen, tegenover meer dan 70 procent een maand eerder.

“Op dit moment zijn er geen tekenen die wijzen op een wezenlijke verlichting in de komende maanden”, zei Ifo-deskundige Klaus Wohlrabe toch in een verklaring.