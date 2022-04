Online marketing bureau Webton nummer 1 van Nederland

Gisteren verscheen de zeventiende editie van Emerce 100. Beslissers uit de online industrie laten zien hoe ze de prestaties beoordelen van dienstenleveranciers, verdeeld over tientallen categorieën.

Het onderzoek bestrijkt een vijftal gebieden: Bureaus, E-business services, Media & Advertising, Software en Venture. In het verleden ging het over honderd bedrijven, maar inmiddels is de lijst aanmerkelijk gegroeid. Dit jaar onderzochten ze 950 bedrijven, verdeeld over 53 categorieën.

Webton, een online marketing bureau uit Hengelo werd door een onafhankelijke jury het best beoordeeld op kennis, prijs-kwaliteit en knowhow in de categorie full service digital agency middelgroot.

“Vorig jaar eindigden we als nummer 5 in de categorie klein en nu een treetje hoger, in de categorie middelgroot, winnen we direct de eerste prijs”. Geen enkele Webtonner had rekening gehouden met deze enorme erkenning”, lacht Ton Heerze, CEO van Webton.

Zaken doen vanuit een kerk

Webton is dus de winnaar van de Emerce100, de meest prestigieuze prijs voor digital agencies in Nederland. Met een team van 25 specialisten wordt gewerkt vanuit een bijzondere locatie; de voormalige Bethlehemkerk aan de Oelerweg. Het Twentse bedrijf is actief sinds 2000. Op de klantenlijst prijken onder meer de namen van bekende nationale en lokale bedrijven als Eshuis Accountancy, Zuivelhoeve, Beijer Transport, Grolsch, HST Groep, Achmea, Drukwerkdeal en FONS.

Groeien ondanks Corona

Ook in een turbulent jaar waarin de naweeën van Corona voelbaar zijn, wist Webton te groeien. De nummer 1-notering in de Emerce 100 wordt gezien als een absoluut hoogtepunt.

“We zijn sterk in het ontwikkelen van online marketing campagnes die als fundament een website of webshop hebben. Debet aan de groei van Webton zijn onze all-in-one dashboards. In dit dashboard zijn niet alleen alle websitestatistieken verwerkt, maar worden alle online marketing statistieken vanuit de verschillende kanalen gebundeld. In één oogopslag krijgt de klant de voor hem relevante managementinformatie te zien. Groeien op basis van de juiste data wordt nu mogelijk. Onze belofte ‘Winnen met Webton’ wordt vaak in dit stadium al ingelost.” zegt Heerze.