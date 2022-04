Schiphol praat met maatschappijen over financiële schade drukte

Schiphol praat al met luchtvaartmaatschappijen over de financiële schade die ontstaat door het moeten annuleren van vluchten voor dit weekend. De luchthaven vroeg de maatschappijen om komende dagen vluchten te annuleren omwille van de drukte. Daar is gehoor aan gegeven. Zo schrapt KLM dit weekend zeker 47 vluchten.

Schiphol zegt altijd rekening te houden met claims “in dit soort situaties”. “Die zullen we ook afhandelen.” Over het mogelijke schadebedrag wilde een zegsman nog geen uitspraken doen.

Waarschijnlijk gaat het om miljoenen euro’s. Reisorganisaties gaven eerder op vrijdag al aan te vrezen voor miljoenen euro’s schade door mogelijke chaos op Schiphol.

De drukte wordt volgens Schiphol veroorzaakt door de meivakantie en de personeelstekorten die er zijn in de luchtvaartsector. Vandaar dat Schiphol maatschappijen vroeg om hun passagiersaantallen dit weekend enigszins terug te brengen. Het vliegveld spreekt van een “uitzonderlijk verzoek” dat mede is genomen in het kader van de veiligheid van reizigers en medewerkers.

Reizigers die dit weekend reizen via Schiphol moeten nog steeds rekening houden met drukte en wachttijden, waarschuwt de luchthaven. Iedereen wordt dan ook aangeraden zich goed voor te bereiden op hun reis.