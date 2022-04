Schiphol praat nog met luchtvaartmaatschappijen over drukte

Schiphol is op vrijdagmorgen nog altijd in gesprek met luchtvaartmaatschappijen over het eventueel schrappen van vluchten en het nemen van andere maatregelen om daarmee de verwachte drukte dit weekend het hoofd te kunnen bieden. Gemiddeld verwerkt de luchthaven in de meivakantie dagelijks 174.000 passagiers. Daarmee gaat het in de hele vakantieperiode om 2,8 miljoen passagiers. De piek zaterdag ligt tussen 07.00 en 10.00 uur. Ook rond 14.00 uur wordt het druk.

De luchthaven kampt met grote tekorten aan personeel en hoopt in overleg met luchtvaartmaatschappijen tot een oplossing te komen. Vorig weekend kampte Schiphol ook al met grote drukte, vooral ook als gevolg van een staking bij personeel. Vluchten waren daardoor vertraagd of werden geannuleerd. Bagage van passagiers kon niet mee of moest worden nagestuurd naar bestemmingen. Afgelopen week had de luchthaven nog last van de nasleep van de staking.

Reisorganisaties zijn op zijn zachtst gezegd niet blij met de oproep van Schiphol. Verschillende maatschappijen hebben ook gezegd niet bereid te zijn vluchten schrappen. KLM, de grootste gebruiker van Schiphol, doet dit mogelijk wel. Over aantallen kon de maatschappij vrijdag verder nog niets zeggen.