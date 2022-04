Signify groeit ondanks tegenwind van Chinese lockdowns

Verlichtingsproducent Signify heeft in het eerste kwartaal meer lampen verkocht. Met name op de professionele markt in onder meer de Verenigde Staten groeide het bedrijf. Desondanks was er ook tegenwind van de lockdowns in met name Shanghai. Daar lagen fabrieken stil, maar ook de haven wat de levering van producten en materialen bemoeilijkte.

Problemen met leveringsketens bestaan al sinds het begin van de coronapandemie. Daardoor moest Signify rekening houden met langere levertijden voor zaken als chips en hield het bedrijf dan ook meer voorraden aan. Daar zijn ook meer kosten aan verbonden en die gaan ten koste van de winstgevendheid. Topman Eric Rondolat van Signify denkt dat de situatie in de tweede jaarhelft langzaam weer normaliseert en dat Signify dan ook de kosten omlaag kan brengen.

De omzet van Signify kwam uit op 1,8 miljard euro, een toename van 11 procent. Inmiddels bestaat 84 procent van alle aankopen uit ledverlichting. Een jaar eerder was dat nog 82 procent. De nettowinst van de voormalige verlichtingstak van Philips kwam uit op 87 miljoen euro tegen 60 miljoen euro een jaar eerder.

Signify houdt vast aan de voorspelling voor heel dit jaar. Daarbij gaat het bedrijf er wel van uit dat de situatie in China niet verder verslechtert.