Angst voor onveilige situaties als Sunny Liger Amsterdam aandoet

De nautische diensten en bedrijven in de Amsterdamse haven zijn bang dat de komst van het omstreden tankerschip Sunny Liger tot onveilige situaties kan leiden. Door de publieke commotie over het schip met een lading gasolie uit Rusland zou het bijvoorbeeld kunnen dat mensen rond de sluis gaan hangen of in het water springen, zegt directeur Kees Noorman van het grote bedrijvennetwerk ORAM.

Volgens de belangenbehartiger moet er met dit soort veiligheidsrisico’s rekening gehouden worden bij de afweging of het veilig is om de Sunny Liger de haven in te loodsen. Wat ook speelt is de vraag of havenarbeiders wel zullen meehelpen bij het lossen van het schip. De achterban van Noorman hoopt dat de autoriteiten hiervan goede inschattingen kunnen maken. Dat is volgens hem iets waar de havenmeester over kan oordelen, en als de openbare orde in het geding zou zijn mogelijk ook de burgemeester van Amsterdam.

Rond de komst van het schip is ophef ontstaan vanwege de Russische lading, hoewel er geen sancties gelden tegen de onder de vlag van de Marshall Eilanden varende tanker. Vakbond FNV kwam eerder al met de oproep om de Sunny Liger niet te lossen in de Rotterdamse haven om solidair te zijn met havenarbeiders in Zweden. Het schip kon eerder al niet in Zweden terecht. Dat kwam niet omdat de Zweedse autoriteiten het schip weigerden, maar omdat de Zweedse havenarbeiders zich verzetten tegen het aanmeren.

Voorlopig ligt de Sunny Liger voor de kust voor anker en gebeurt er nog niks. Volgens havenbedrijf Port of Amsterdam willen diensten als loodsen en slepers vanwege de zorgen over de veiligheid het schip nog niet de haven in begeleiden. Nieuw overleg met daarbij ook de terminals in de haven moet uitwijzen hoe het nu verder moet. Een woordvoerder van de gemeente Amsterdam geeft ook aan dat pas na het overleg meer te zeggen valt.

Intussen probeert FNV met lobbywerk ervoor te zorgen dat de gemeente zich uitspreekt tegen de komst van het schip en de Sunny Liger definitief de toegang ontzegt. FNV-bestuurder Niek Stam sluit ook niet uit dat er straks een hele mensenmassa op de been kan komen, als het schip toch de haven ingaat. Maar meer wil hij daar niet over zeggen. Hij hoopt dat het zover helemaal niet komt en dat het aanmeren van het schip voorkomen kan worden. “In Rotterdam is het ook gelukt”, benadrukt hij.