Bloomberg: Brussel wil Russische olie nog dit jaar in ban doen

De Europese Commissie wil de import van Russische olie dit jaar geleidelijk uitbannen. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Ook zou Brussel meer banken in Rusland en Belarus willen buitensluiten van het internationale banksysteem SWIFT.

Het gaat om weer een nieuwe ronde van sancties tegen Rusland, nu het land niet inbindt maar de oorlog tegen Oekraïne eerder lijkt te verhevigen. De precieze voorstellen moeten nog ingediend worden en wijzigen mogelijk dus nog wat. Daarna moeten de lidstaten het erover eens worden. Volgens de bronnen zou een besluit hierover volgende week al kunnen worden genomen als er weer overleg is tussen vertegenwoordigers van de lidstaten.

Tot enkele dagen geleden leek een spoedig olie-embargo ondenkbaar, ook al groeit in de EU het ongemak zolang miljarden euro’s naar de Russische oorlogskas blijven vloeien. Zwaargewicht Duitsland wilde niet aan een boycot omdat zo’n sanctie de Duitse economie te hard zou raken. Maar afgelopen week werd de draai ingezet. Berlijn maakte duidelijk dat Duitsland bij nader inzien toch al heel binnenkort zonder Russische olie zou kunnen.

Ook Hongarije, dat Rusland van alle EU-landen het minst hard valt en sancties tegen olie en gas eerder nog taboe verklaarde, klinkt inmiddels minder geharnast. Voor sancties is de steun van alle lidstaten nodig. Bij alle zware sancties die de EU sinds de Russische invasie tegen Rusland heeft genomen heeft Hongarije nog geen enkele keren voor een ramkoers gekozen.

Een olieboycot brengt ook Nederland in de knel. De raffinaderijen die nu op Russische olie draaien “kunnen niet zomaar de knop omzetten”, zegt een hoge Brusselse bron. Maar Nederland verzet zich niet tegen zo’n maatregel, klinkt het al langer.

Het kabinet kondigde onlangs aan zich ervoor in te zetten om de afhankelijkheid van kolen, olie en gas uit Rusland hier zo snel als verantwoord mogelijk af te bouwen. Het doel daarbij is dat Nederland aan het einde van dit jaar onafhankelijk is van alle Russische fossiele brandstoffen.

De Rotterdamse haven is een belangrijk knooppunt voor de doorvoer van olie. Maar de haven liet eerder deze week weten dat de import van Russische olie al flink was gedaald in het eerste kwartaal. Dat had te maken met een lagere productie, maar ook omdat veel bedrijven nu al geen Russische olie meer willen importeren.

De commissie zou verder voorstellen onder meer Sberbank uit SWIFT te gooien. Sberbank is Ruslands grootste bank en speelt ook een rol in de energiehandel. De voor de import van gas cruciale Gazprombank zou nog buiten schot blijven.