Voorzitter Doema stelt voor om westers bezit te confisqueren

Rusland zou bezittingen van westerlingen in Rusland in beslag moeten nemen als reactie op een voorstel van de Amerikaanse president Joe Biden om de bevroren tegoeden van de Russische elite over te dragen aan Oekraïne. Dat heeft de voorzitter van de Doema, het lagerhuis van het Russische parlement, voorgesteld.

Biden heeft onlangs aangegeven dat de bevroren tegoeden van oligarchen door de regering in Kiev gebruikt zouden kunnen worden voor het herstel van de oorlogsschade. De VS en Europese bondgenoten hebben sinds het begin van de oorlog zo’n 30 miljard dollar aan Russische bezittingen in beslag genomen. Naast bankrekeningen gaat het ook om bijvoorbeeld jachten, vastgoed en kunst.

Volgens Doema-voorzitter Vjatjeslav Volodin komen de acties van het Westen neer op “diefstal”. Rusland zou dat moeten vergelden door soortgelijke maatregelen te nemen. “Confisqueer deze bezittingen”, stelde de politicus, die vaak de standpunten van het Kremlin vertolkt, op Telegram. Rusland zou het geld dan kunnen gebruiken voor het ondersteunen van de eigen economie.

Het lijkt er wel op dat Volodin niet meteen op alle westerse bezittingen in Rusland doelt. Hij wees Litouwen, Letland, Polen en de Verenigde Staten aan als landen die betrokken zouden zijn bij de “diefstal” van Russische eigendommen.