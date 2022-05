Aandeelhouders KLM akkoord met benoeming Marjan Rintel

De aandeelhouders van KLM hebben de benoeming van Marjan Rintel als nieuwe topbestuurder van de luchtvaartmaatschappij goedgekeurd. Ook het adviestraject met de ondernemingsraad (or) is inmiddels afgerond. Daardoor staat niets het aantreden van Rintel per 1 juli in de weg. Ze volgt dan Pieter Elbers op, die niet meer opging voor een derde termijn.

Rintel is nu nog de topvrouw van NS. Voor ze daar in 2014 aan de slag ging, werkte ze ook al in meerdere functies bij KLM en Air France-KLM. Bij NS werd ze in 2020 benoemd tot president-directeur.

De naam van Rintel kwam eind maart naar buiten. Toen moest de or nog om advies worden gevraagd. Die gaf aan die volgorde niet prettig te vinden omdat dan publiekelijk advies moet worden gegeven over de kandidaat.

Van Elbers werd begin dit jaar bekend dat hij zou vertrekken. Dat bracht KLM naar buiten na “goed overleg” met de raad van commissarissen. Tussen Elbers en topman Ben Smith van moederbedrijf Air France-KLM zou het niet boteren. De Canadees zou hervormingen willen doorvoeren om de samenwerking tussen Air France en KLM te verbeteren. Elbers wordt gezien als een sta-in-de-weg bij de plannen van het moederbedrijf om de structuur te wijzigen. Hij lag in het verleden al meermaals dwars bij plannen die de autonomie van KLM zouden inperken.