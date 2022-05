Beleggers Azië verwerken tegenvallende productiecijfers China

De beurzen in Azië zijn maandag met verliezen gesloten. De stemming werd gedrukt door tegenvallende cijfers dit weekend over de activiteiten in Chinese fabrieken. De beurzen in Hongkong, China, Singapore en Taiwan bleven dicht vanwege een feestdag.

De sluiting van fabrieken als gevolg van de coronamaatregelen in China liet zich voelen. De omikronvariant van het coronovirus in combinatie met het ‘zerotolerancebeleid’ van Beijing zorgde ervoor dat de krimp van de productie in China in april hoger uitviel dan voorzien.

In Tokio maakte de Nikkei-index tussentijds een eerder verlies goed. Toch eindigde de graadmeter in de min. De Nikkei ging met een klein verlies van 0,1 procent de handel uit. Autoproducent Toyota verloor 0,3 procent. De onderneming maakte bekend de productie in zijn fabriek in China weer te hebben opgestart. In Seoul verloor de Kospi 0,4 procent.

De All Ordinaries in Sydney speelde 1,3 procent kwijt. Qantas won in Australië 2,9 procent. De luchtvaartmaatschappij wil tegen het einde van 2025 commerciële non-stopvluchten van Sydney naar Londen en New York gaan aanbieden. De Australische luchtvaartmaatschappij zegt zo de “tirannie van de afstand” te overwinnen.