CO2-uitstoot haven Rotterdam na jarenlange daling gestegen

De CO2-uitstoot in de haven van Rotterdam is na jarenlange daling voor het eerst sinds 2016 weer gestegen. Vorig jaar was de uitstoot 1 megaton meer dan in 2020, een stijging van 4,4 procent. De haven wijt de stijging aan de twee kolencentrales op de Maasvlakte. Een van de centrales is vorig jaar weer gaan draaien. De andere kolencentrale had vorig jaar bijna een vijfde meer productie dan het jaar ervoor.

De twee kolencentrales stootten vorig jaar samen 2,4 megaton meer uit, een plus van 80 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Bij de drie gascentrales in de haven daalde daarentegen de uitstoot met 1,5 megaton, een daling van 40 procent. De afgelopen tijd zijn de gasprijzen sterk gestegen. Daardoor is het nu goedkoper om stroom met kolen op te wekken, aldus de haven.

De haven verwacht dat de toename in de uitstoot tijdelijk is en dat de komende jaren weer een daling te zien zal zijn. Dat komt volgens de haven door projecten om de haven schoner te maken en omdat de kolencentrales tussen 2022 tot en met 2024 op niet meer dan 35 procent van de capaciteit mogen draaien.

De haven van Rotterdam is bezig met projecten voor onder meer de afvang en opslag van CO2, elektrificatie, waterstof en de productie van schone brandstoffen. Die moeten samen een vermindering van de uitstoot van in totaal 23 megaton CO2 in en buiten de haven bewerkstelligen. Dat is 35 procent van de totale vermindering van de CO2-uitstoot van Nederland in 2030, aldus de haven.